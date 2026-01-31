Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Ак Барса» Хмелевски: сегодня большинство решило игру

Форвард «Ак Барса» Хмелевски: сегодня большинство решило игру
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 05:41 (5x4)     2:0 Тодд (Миллер, Галимов) – 07:36 (5x4)     3:0 Хмелевски (Миллер, Семёнов) – 09:20 (5x5)     4:0 Сафонов (Тодд, Хмелевски) – 25:56 (5x4)     4:1 Заседа (Николишин, Сериков) – 31:36 (5x5)     5:1 Миллер (Хмелевски, Галимов) – 43:41 (5x3)     6:1 Сафонов (Марченко, Галимов) – 58:30 (5x5)    

– Сегодня был хороший старт и сильно помогла игра в большинстве. В сезоне было несколько матчей, где большинство не помогало, но сегодня оно решило игру. Всё равно мы допускали ошибки, Тимур Билялов нас выручал.

– Гол и две передачи у вас сегодня, подведите личные итоги матча.
– В двух моих передачах основную работу сделали ребята. А в моменте с голом Митч [Митчелл Миллер] хорошо мне отдал, я накатывался на ворота с клюшкой на льду. Хорошо, что победили.

– Поздравили Нэйтана Тодда с дебютной шайбой?
– Конечно. Приятно, когда сразу забиваешь после перехода в новый клуб. Честно, саму шайбу не видел, она быстро пролетела. Сначала подумал, что вылетела, но оказалось, что попала в ворота.

– Как поприветствовали Нэйтана Тодда?
– Да никак. Он получил форму, взял 29-й игровой номер, вышел на лёд и сегодня забил хороший гол. Всё не так сложно: ему нужно дать немного пространства и времени для адаптации.

– Не было ощущения, что соперник излишне грубо играл?
– Нет. Когда соперник проигрывает 0:3 после первого периода, то ожидаемо, что он будет играть грубо. Это непростой соперник, — приводит слова Хмелевски пресс-служба «Ак Барса».

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» и прервал победную серию нижнекамцев из семи матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android