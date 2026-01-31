Форвард «Ак Барса» Хмелевски: сегодня большинство решило игру

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Сегодня был хороший старт и сильно помогла игра в большинстве. В сезоне было несколько матчей, где большинство не помогало, но сегодня оно решило игру. Всё равно мы допускали ошибки, Тимур Билялов нас выручал.

– Гол и две передачи у вас сегодня, подведите личные итоги матча.

– В двух моих передачах основную работу сделали ребята. А в моменте с голом Митч [Митчелл Миллер] хорошо мне отдал, я накатывался на ворота с клюшкой на льду. Хорошо, что победили.

– Поздравили Нэйтана Тодда с дебютной шайбой?

– Конечно. Приятно, когда сразу забиваешь после перехода в новый клуб. Честно, саму шайбу не видел, она быстро пролетела. Сначала подумал, что вылетела, но оказалось, что попала в ворота.

– Как поприветствовали Нэйтана Тодда?

– Да никак. Он получил форму, взял 29-й игровой номер, вышел на лёд и сегодня забил хороший гол. Всё не так сложно: ему нужно дать немного пространства и времени для адаптации.

– Не было ощущения, что соперник излишне грубо играл?

– Нет. Когда соперник проигрывает 0:3 после первого периода, то ожидаемо, что он будет играть грубо. Это непростой соперник, — приводит слова Хмелевски пресс-служба «Ак Барса».