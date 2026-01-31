Тодд — о своём первом голе за «Ак Барс»: заметил щёлочку под перекладиной и забросил

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд поделился эмоциями после своего первого гола за казанский клуб. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Нефтехимиком» (6:1).
– Вторая ваша игра и первый гол за «Ак Барс». Какие эмоции? Казалось, что вы были не совсем довольны своим дебютом в прошлом матче.
– Нет, я был доволен своей игрой, мне не нужны результативные очки для этого. Но здорово, что сегодня [получилось] сделать буквально несколько касаний в большинстве и забить, это круто.
– Расскажите немного про свой гол.
– Оттянул шайбу чуть дальше, чем обычно, заметил щёлочку под перекладиной и забросил.
– Сегодня «Ак Барс» реализовал четыре большинства. Может, какую-то особую установку Анвар Гатиятулин давал на этот матч?
– Да, игра в большинстве должна приносить плоды для таких команд, как мы. Отлично, что нам получилось реализовать четыре сегодня. Надо продолжать в том же духе, — приводит слова Тодда пресс-служба «Ак Барса».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
- 31 января 2026
-
22:26
-
22:06
-
21:48
-
21:34
-
21:22
-
20:58
-
20:38
-
20:16
-
20:00
-
19:56
-
19:44
-
19:24
-
19:06
-
18:54
-
18:36
-
18:18
-
18:13
-
18:08
-
18:04
-
17:46
-
17:42
-
17:32
-
17:14
-
16:52
-
16:46
-
16:33
-
16:12
-
15:46
-
15:31
-
15:13
-
14:50
-
14:33
-
14:18
-
14:00
-
13:56