Тодд — о своём первом голе за «Ак Барс»: заметил щёлочку под перекладиной и забросил

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд поделился эмоциями после своего первого гола за казанский клуб. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Нефтехимиком» (6:1).

– Вторая ваша игра и первый гол за «Ак Барс». Какие эмоции? Казалось, что вы были не совсем довольны своим дебютом в прошлом матче.

– Нет, я был доволен своей игрой, мне не нужны результативные очки для этого. Но здорово, что сегодня [получилось] сделать буквально несколько касаний в большинстве и забить, это круто.

– Расскажите немного про свой гол.

– Оттянул шайбу чуть дальше, чем обычно, заметил щёлочку под перекладиной и забросил.

– Сегодня «Ак Барс» реализовал четыре большинства. Может, какую-то особую установку Анвар Гатиятулин давал на этот матч?

– Да, игра в большинстве должна приносить плоды для таких команд, как мы. Отлично, что нам получилось реализовать четыре сегодня. Надо продолжать в том же духе, — приводит слова Тодда пресс-служба «Ак Барса».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».