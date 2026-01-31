Скидки
Тодд — о своём первом голе за «Ак Барс»: заметил щёлочку под перекладиной и забросил

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд поделился эмоциями после своего первого гола за казанский клуб. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Нефтехимиком» (6:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 05:41 (5x4)     2:0 Тодд (Миллер, Галимов) – 07:36 (5x4)     3:0 Хмелевски (Миллер, Семёнов) – 09:20 (5x5)     4:0 Сафонов (Тодд, Хмелевски) – 25:56 (5x4)     4:1 Заседа (Николишин, Сериков) – 31:36 (5x5)     5:1 Миллер (Хмелевски, Галимов) – 43:41 (5x3)     6:1 Сафонов (Марченко, Галимов) – 58:30 (5x5)    

– Вторая ваша игра и первый гол за «Ак Барс». Какие эмоции? Казалось, что вы были не совсем довольны своим дебютом в прошлом матче.
– Нет, я был доволен своей игрой, мне не нужны результативные очки для этого. Но здорово, что сегодня [получилось] сделать буквально несколько касаний в большинстве и забить, это круто.

– Расскажите немного про свой гол.
– Оттянул шайбу чуть дальше, чем обычно, заметил щёлочку под перекладиной и забросил.

– Сегодня «Ак Барс» реализовал четыре большинства. Может, какую-то особую установку Анвар Гатиятулин давал на этот матч?
– Да, игра в большинстве должна приносить плоды для таких команд, как мы. Отлично, что нам получилось реализовать четыре сегодня. Надо продолжать в том же духе, — приводит слова Тодда пресс-служба «Ак Барса».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

