Результаты матчей КХЛ на 31 января 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 31 января 2026 года
Сегодня, 31 января, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 31 января 2026 года:

«Амур» – «Барыс» — 2:1 Б;
«Адмирал» – «Автомобилист» — 1:4;
«Сибирь» – «Трактор» — 1:3;
«Металлург» Мг – «Динамо» Мн — 5:4;
«Салават Юлаев» – «Торпедо» — 3:1;
«Ак Барс» – «Нефтехимик» — 6:1.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 71 очком после 52 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 82 очка после 50 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
