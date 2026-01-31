«Лос-Анджелес» обыграл «Филадельфию» в овертайме, у Гребёнкина — передача

Сегодня, 31 января, в Филадельфии (США) на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

В основное время за «Филадельфию» заброшенными шайбами отметились Тревор Зеграс и Трэвис Конечны, а в составе «Лос-Анджелеса» дважды отличился Адриан Кемпе. Победную шайбу на свой счёт записал форвард «Кингз» Куинтон Байфилд.

Российский нападающий «Флайерз» Никита Гребёнкин отметился результативной передачей, а форвард Матвей Мичков очков не набрал. Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко также не смог отличиться в этом матче.