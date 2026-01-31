«Лос-Анджелес» обыграл «Филадельфию» в овертайме, у Гребёнкина — передача
Сегодня, 31 января, в Филадельфии (США) на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Лаферрье, Перри) – 03:10 0:2 Кемпе (Перри) – 07:08 1:2 Зеграс (Бринк, Конечны) – 20:39 (pp) 2:2 Конечны (Ристолайнен, Гребёнкин) – 40:25 2:3 Байфилд (Кемпе, Даути) – 62:48
В основное время за «Филадельфию» заброшенными шайбами отметились Тревор Зеграс и Трэвис Конечны, а в составе «Лос-Анджелеса» дважды отличился Адриан Кемпе. Победную шайбу на свой счёт записал форвард «Кингз» Куинтон Байфилд.
Российский нападающий «Флайерз» Никита Гребёнкин отметился результативной передачей, а форвард Матвей Мичков очков не набрал. Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко также не смог отличиться в этом матче.
