«Колорадо» всухую разгромил «Детройт», на счету Ничушкина передача

Сегодня, 31 января, в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в игре, проходившей на стадионе «Литтл Сизарс-арена», одержали гости со счётом 5:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брент Бёрнс, Натан Маккиннон (дважды), Росс Колтон и Паркер Келли.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин записал на свой счёт результативную передачу, а форвард Захар Бардаков очков не набрал.

На данный момент «Детройт» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 70 очками после 56 матчей. «Эвеланш» располагаются на первой строчке в таблице Западной конференции с 81 очком в 53 играх.