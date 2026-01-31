«Колорадо» всухую разгромил «Детройт», на счету Ничушкина передача
Сегодня, 31 января, в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в игре, проходившей на стадионе «Литтл Сизарс-арена», одержали гости со счётом 5:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Бёрнс (Маккиннон, Ничушкин) – 06:44 0:2 Маккиннон (Лехконен) – 10:03 0:3 Колтон (Нельсон, Мэнсон) – 21:24 0:4 Маккиннон (Лехконен) – 33:33 0:5 Келли (Кивиранта, Друри) – 47:35
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брент Бёрнс, Натан Маккиннон (дважды), Росс Колтон и Паркер Келли.
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин записал на свой счёт результативную передачу, а форвард Захар Бардаков очков не набрал.
На данный момент «Детройт» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 70 очками после 56 матчей. «Эвеланш» располагаются на первой строчке в таблице Западной конференции с 81 очком в 53 играх.
