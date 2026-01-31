Результаты матчей ВХЛ на 31 января 2026 года

Сегодня, 31 января, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 31 января 2026 года:

«Металлург» Нк – «Магнитка» — 2:5;

«Омские Крылья» – «Рубин» — 3:2;

«Буран» – «Звезда» — 1:3;

«Сокол» – «Челмет» — 3:1;

«Ростов» – «Химик» — 1:4;

«Динамо-Алтай» – «Южный Урал» — 1:2 ОТ;

«Зауралье – «Югра» — 0:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка в 49 матчах. Второе место занимает «Югра» с 76 очками после 47 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (69 очков в 45 матчах).