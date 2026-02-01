Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сократил до трёх матчей отставание от Дельвеккьо по числу проведённых игр в НХЛ

Овечкин сократил до трёх матчей отставание от Дельвеккьо по числу проведённых игр в НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
0 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Янковски (Каррье, Котканиеми) – 13:27     0:2 Ахо – 17:51    

На момент написания новости проходит первый период. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1547 в НХЛ.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 18-е место рейтинга. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бёрнсу (1550 встреч), который идёт 17-м в данном рейтинге. На 16-м месте находится трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Алекс Дельвеккьо, на счету которого 1550 игр.

Материалы по теме
Панарину нужно перейти к Овечкину в «Вашингтон». Это был бы идеальный обмен для всех
Панарину нужно перейти к Овечкину в «Вашингтон». Это был бы идеальный обмен для всех
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android