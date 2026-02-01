Овечкин сократил до трёх матчей отставание от Дельвеккьо по числу проведённых игр в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз».

На момент написания новости проходит первый период. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1547 в НХЛ.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 18-е место рейтинга. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бёрнсу (1550 встреч), который идёт 17-м в данном рейтинге. На 16-м месте находится трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Алекс Дельвеккьо, на счету которого 1550 игр.