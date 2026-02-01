Маккиннон покорил достижение Овечкина и Драйзайтля в НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон провёл свой седьмой в карьере сезон с 90 и более очками и обошёл российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Леона Драйзайтля (у обоих по 6 таких сезонов), выйдя на чистое третье место среди действующих игроков. Впереди только Коннор Макдэвид (10) и Сидни Кросби (9).

Маккиннон забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (5:0).

В нынешнем сезоне Маккиннон принял участие в 53 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 40 голов и 51 результативную передачу при коэффициенте «+46».