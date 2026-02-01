Скидки
Хоккей

Маккиннон покорил достижение Овечкина и Драйзайтля в НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон провёл свой седьмой в карьере сезон с 90 и более очками и обошёл российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Леона Драйзайтля (у обоих по 6 таких сезонов), выйдя на чистое третье место среди действующих игроков. Впереди только Коннор Макдэвид (10) и Сидни Кросби (9).

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Бёрнс (Маккиннон, Ничушкин) – 06:44     0:2 Маккиннон (Лехконен) – 10:03     0:3 Колтон (Нельсон, Мэнсон) – 21:24     0:4 Маккиннон (Лехконен) – 33:33     0:5 Келли (Кивиранта, Друри) – 47:35    

Маккиннон забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (5:0).

В нынешнем сезоне Маккиннон принял участие в 53 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 40 голов и 51 результативную передачу при коэффициенте «+46».

