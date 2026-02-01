Гол и передача Гаврикова не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Питтсбургом»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 23:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Манта (Макгроарти) – 02:37 2:0 Аччари (Лизотт, Дьюар) – 06:05 3:0 Манта (Ракелль, Малкин) – 32:59 3:1 Лафреньер (Миллер, Зибанеджад) – 38:28 (pp) 4:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 41:20 (pp) 5:1 Аччари (Лизотт, Кулак) – 41:40 5:2 Трочек (Гавриков) – 49:12 (sh) 5:3 Гавриков (Шнайдер, Бродзински) – 55:15 6:3 Киндел (Дьюар, Скиннер) – 57:28 6:4 Лафреньер (Трочек, Робертсон) – 58:53 6:5 Кайлли (Трочек, Лафреньер) – 59:49
В составе победителей забивали Энтони Манта (дважды), Ноэль Аччари (дважды), Рикард Ракелль и Бенжамин Киндел. Российские нападающие Егор Чинахов и Евгений Малкин не отметились результативными действиями.
За «Рейнджерс» отличились Алекси Лафреньер (дважды), Винсент Трочек (дважы) и российский защитник Владислав Гавриков. Также Гавриков отметился результативной передачей.
«Питтсбург» одержал шестую победу подряд. «Рейнджерс», в свою очередь, потерпели шестое поражение за последние семь игр.
