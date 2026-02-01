Гол и передача Гаврикова не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:5.

В составе победителей забивали Энтони Манта (дважды), Ноэль Аччари (дважды), Рикард Ракелль и Бенжамин Киндел. Российские нападающие Егор Чинахов и Евгений Малкин не отметились результативными действиями.

За «Рейнджерс» отличились Алекси Лафреньер (дважды), Винсент Трочек (дважы) и российский защитник Владислав Гавриков. Также Гавриков отметился результативной передачей.

«Питтсбург» одержал шестую победу подряд. «Рейнджерс», в свою очередь, потерпели шестое поражение за последние семь игр.