Питтсбург – Рейнджерс, результат матча 1 февраля 2026, счет 6:5 регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол и передача Гаврикова не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Питтсбургом»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 23:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Манта (Макгроарти) – 02:37     2:0 Аччари (Лизотт, Дьюар) – 06:05     3:0 Манта (Ракелль, Малкин) – 32:59     3:1 Лафреньер (Миллер, Зибанеджад) – 38:28 (pp)     4:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 41:20 (pp)     5:1 Аччари (Лизотт, Кулак) – 41:40     5:2 Трочек (Гавриков) – 49:12 (sh)     5:3 Гавриков (Шнайдер, Бродзински) – 55:15     6:3 Киндел (Дьюар, Скиннер) – 57:28     6:4 Лафреньер (Трочек, Робертсон) – 58:53     6:5 Кайлли (Трочек, Лафреньер) – 59:49    

В составе победителей забивали Энтони Манта (дважды), Ноэль Аччари (дважды), Рикард Ракелль и Бенжамин Киндел. Российские нападающие Егор Чинахов и Евгений Малкин не отметились результативными действиями.

За «Рейнджерс» отличились Алекси Лафреньер (дважды), Винсент Трочек (дважы) и российский защитник Владислав Гавриков. Также Гавриков отметился результативной передачей.

«Питтсбург» одержал шестую победу подряд. «Рейнджерс», в свою очередь, потерпели шестое поражение за последние семь игр.

Комментарии
