«Вашингтон» вызвал Богдана Тринеева из АХЛ, Коннор Макмайкл внесён в список травмированных

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила, что команда вызвала российского нападающего Богдана Тринеева из АХЛ. Кроме того, также из фарм-клуба «Кэпиталз» вызвали канадского вратаря Гарина Бьорклунда.

Отмечается, что столичная команда поместила канадского нападающего Коннора Макмайкла, американского защитника Мэтта Роя и американского вратаря Чарли Линдгрена в список травмированных.

23‑летний нападающий Тринеев дебютировал за «Вашингтон» в этом сезоне: он провёл два матча и не набрал очков. 24 января на официальном сайте клуба объявили о продлении контракта с ним ещё на два сезона.

Россиянин был выбран «Вашингтоном» в четвёртом раунде драфта‑2020 под общим 117‑м номером. В АХЛ у него 59 (32+27) очков в 157 играх. В КХЛ за московское «Динамо» Тринеев провёл 67 матчей и набрал 16 (2+14) очков.

