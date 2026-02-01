Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» вызвал Богдана Тринеева из АХЛ, Коннор Макмайкл внесён в список травмированных

«Вашингтон» вызвал Богдана Тринеева из АХЛ, Коннор Макмайкл внесён в список травмированных
Комментарии

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила, что команда вызвала российского нападающего Богдана Тринеева из АХЛ. Кроме того, также из фарм-клуба «Кэпиталз» вызвали канадского вратаря Гарина Бьорклунда.

Отмечается, что столичная команда поместила канадского нападающего Коннора Макмайкла, американского защитника Мэтта Роя и американского вратаря Чарли Линдгрена в список травмированных.

23‑летний нападающий Тринеев дебютировал за «Вашингтон» в этом сезоне: он провёл два матча и не набрал очков. 24 января на официальном сайте клуба объявили о продлении контракта с ним ещё на два сезона.

Россиянин был выбран «Вашингтоном» в четвёртом раунде драфта‑2020 под общим 117‑м номером. В АХЛ у него 59 (32+27) очков в 157 играх. В КХЛ за московское «Динамо» Тринеев провёл 67 матчей и набрал 16 (2+14) очков.

Материалы по теме
У Овечкина очередной крупный юбилей в НХЛ! А «Вашингтон» ещё борется за место в плей-офф
У Овечкина очередной крупный юбилей в НХЛ! А «Вашингтон» ещё борется за место в плей-офф

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android