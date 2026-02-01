«Флорида» с Бобровским проиграла «Виннипегу», Наместников – без очков
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Луостаринен (Родригес, Форслинг) – 14:40 1:1 Перфетти (Виларди, Лаури) – 48:34 1:2 Шайфли (Хеллебайк, Нюквист) – 55:46
В составе «Флориды» гол забил Ээту Луостаринен. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 19 сейвов.
За «Виннипег» отличился Коул Перфетти и Марк Шайфли. Российский защитник Владислав Наместников не отметился результативными действиями.
В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» встретится с «Бостон Брюинз» а «Виннипег» встретится с «Даллас Старз». Оба матча пройдут 3 февраля.
Комментарии
