Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флорида – Виннипег, результат матча 1 февраля 2026, счет 1:2 регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Флорида» с Бобровским проиграла «Виннипегу», Наместников – без очков
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Луостаринен (Родригес, Форслинг) – 14:40     1:1 Перфетти (Виларди, Лаури) – 48:34     1:2 Шайфли (Хеллебайк, Нюквист) – 55:46    

В составе «Флориды» гол забил Ээту Луостаринен. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 19 сейвов.

За «Виннипег» отличился Коул Перфетти и Марк Шайфли. Российский защитник Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» встретится с «Бостон Брюинз» а «Виннипег» встретится с «Даллас Старз». Оба матча пройдут 3 февраля.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android