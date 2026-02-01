«Калгари» одержал волевую победу над «Сан-Хосе», Гридин забил гол второй гол в сезоне

В ночь с 31 января на 1 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла канадском Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и закончилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Морган Фрост (1+1), Джоэль Фараби и российский форвард Матвей Гридин. Защитник Ян Кузнецов завершил встречу без набранных очков. У гостей шайбы забросили Уилл Смит и Адам Годетт. Защитники Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин очков в матче не набрали. Голкипер Ярослав Аскаров участия в матче не принимал.

В следующем матче регулярного чемпионата «Калгари» дома встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» а «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Чикаго Блэкхоукс». Оба матча пройдут 3 февраля.