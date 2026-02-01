«Калгари» одержал волевую победу над «Сан-Хосе», Гридин забил гол второй гол в сезоне

В ночь с 31 января на 1 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла канадском Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и закончилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей голами отметились Морган Фрост (1+1), Джоэль Фараби и российский форвард Матвей Гридин. Защитник Ян Кузнецов завершил встречу без набранных очков. У гостей шайбы забросили Уилл Смит и Адам Годетт. Защитники Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин очков в матче не набрали. Голкипер Ярослав Аскаров участия в матче не принимал.
В следующем матче регулярного чемпионата «Калгари» дома встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» а «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Чикаго Блэкхоукс». Оба матча пройдут 3 февраля.
- 1 февраля 2026
-
02:51
-
02:42
-
02:37
-
02:30
-
01:39
-
01:18
- 31 января 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:30
-
23:22
-
22:52
-
22:26
-
22:06
-
21:48
-
21:34
-
21:22
-
20:58
-
20:38
-
20:16
-
20:00
-
19:56
-
19:44
-
19:24
-
19:06
-
18:54
-
18:36
-
18:18
-
18:13
-
18:08
-
18:04
-
17:46
-
17:42
-
17:32
-
17:14