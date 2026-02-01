Скидки
Калгари Флэймз — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 1 февраля 2026, счет 3:2 регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Гридин

«Калгари» одержал волевую победу над «Сан-Хосе», Гридин забил гол второй гол в сезоне
Комментарии

В ночь с 31 января на 1 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла канадском Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» и закончилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Смит (Веннберг) – 03:11 (pp)     1:1 Фрост (Коронато, Юбердо) – 14:44 (pp)     1:2 Годетт (Эклунд, Миса) – 21:21     2:2 Гридин (Фрост, Уигар) – 26:59     3:2 Фараби (Баклунд, Баль) – 46:53 (sh)    

В составе победителей голами отметились Морган Фрост (1+1), Джоэль Фараби и российский форвард Матвей Гридин. Защитник Ян Кузнецов завершил встречу без набранных очков. У гостей шайбы забросили Уилл Смит и Адам Годетт. Защитники Дмитрий Орлов и Шакир Мухамадуллин очков в матче не набрали. Голкипер Ярослав Аскаров участия в матче не принимал.

В следующем матче регулярного чемпионата «Калгари» дома встретится с «Торонто Мэйпл Лифс» а «Сан-Хосе» сыграет на выезде с «Чикаго Блэкхоукс». Оба матча пройдут 3 февраля.

