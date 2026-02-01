Скидки
Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз — Каролина Харрикейнз, результат матча 1 февраля 2025, счет 4:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» отыгрался с 0:3 и победил «Каролину» в овертайме, Овечкин — без очков
Комментарии

В ночь с 31 января на 1 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Отметим, по ходу матча столичная команда отыгралась с 0:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Янковски (Каррье, Котканиеми) – 13:27     0:2 Ахо – 17:51     0:3 Гостисбер (Мартинук, Стаал) – 24:16     1:3 Лапьер (Милано) – 27:52     2:3 Строум (Протас) – 34:58     3:3 Чикран (Протас, Уилсон) – 53:18     4:3 Сурдиф (Карлсон, Фрэнк) – 61:42    

В составе победителей голами отметились Джастин Сурдиф, Джейкоб Чикран, Дилан Строум и Хендрикс Лапьер. Российский звёздный форвард Александр Овечкин завершил встречу без очков. Его партнёр по команде белорусский нападающий Алексей Протас отметился двумя ассистами. У гостей шайбы забросили Марк Янковски, Себастьян Ахо и Шейн Гостисбер. Россияне Александр Никишин (-1) и Андрей Свечников (+1) очков в матче не набрали.

В следующем матче «Вашингтон» примет дома «Нью-Йорк Айлендерс» 3 февраля, а «Каролина» на своём льду сыграет с «Лос-Анджелес Кингз» уже сегодня, 1 февраля.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
