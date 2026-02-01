«Вашингтон» отыгрался с 0:3 и победил «Каролину» в овертайме, Овечкин — без очков

В ночь с 31 января на 1 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Отметим, по ходу матча столичная команда отыгралась с 0:3.

В составе победителей голами отметились Джастин Сурдиф, Джейкоб Чикран, Дилан Строум и Хендрикс Лапьер. Российский звёздный форвард Александр Овечкин завершил встречу без очков. Его партнёр по команде белорусский нападающий Алексей Протас отметился двумя ассистами. У гостей шайбы забросили Марк Янковски, Себастьян Ахо и Шейн Гостисбер. Россияне Александр Никишин (-1) и Андрей Свечников (+1) очков в матче не набрали.

В следующем матче «Вашингтон» примет дома «Нью-Йорк Айлендерс» 3 февраля, а «Каролина» на своём льду сыграет с «Лос-Анджелес Кингз» уже сегодня, 1 февраля.