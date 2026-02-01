Мэттью Шефер покорил достижение Владимира Малахова 33-летней давности в «Айлендерс»
Поделиться
В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Нэшвилл Предаторз».
НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2-й период
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Барзал (Дюклер, Деанджело) – 01:29 2:0 Шефер (Пулок, Барзал) – 05:57 2:1 Форсберг (Йози, Стэмкос) – 09:59 (pp) 2:2 Вуд (Маршессо, Джост) – 12:53 3:2 Пажо (Ли, Хольмстрём) – 27:21
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:2. В составе «Айлендерс» один из голов забил Мэттью Шефер. Он забросил свою 15-ю шайбу в сезоне-2025/26 и обошёл россиянина Владимира Малахова (14 в сезоне-1992/1993), выйдя на второе место по количеству голов за сезон среди защитников-новичков «Айлендерс». Больше только у Дениса Потвина (17 в сезоне-1973/1974).
В нынешнем сезоне Шефер принял участие в 55 матчах, в которых записал в свой актив 15 голов и 22 результативные передачи.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
04:10
-
03:49
-
02:51
-
02:42
-
02:37
-
02:30
-
01:39
-
01:18
- 31 января 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:30
-
23:22
-
22:52
-
22:26
-
22:06
-
21:48
-
21:34
-
21:22
-
20:58
-
20:38
-
20:16
-
20:00
-
19:56
-
19:44
-
19:24
-
19:06
-
18:54
-
18:36
-
18:18
-
18:13
-
18:08
-
18:04
-
17:46
-
17:42