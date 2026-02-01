Мэттью Шефер покорил достижение Владимира Малахова 33-летней давности в «Айлендерс»

В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Нэшвилл Предаторз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:2. В составе «Айлендерс» один из голов забил Мэттью Шефер. Он забросил свою 15-ю шайбу в сезоне-2025/26 и обошёл россиянина Владимира Малахова (14 в сезоне-1992/1993), выйдя на второе место по количеству голов за сезон среди защитников-новичков «Айлендерс». Больше только у Дениса Потвина (17 в сезоне-1973/1974).

В нынешнем сезоне Шефер принял участие в 55 матчах, в которых записал в свой актив 15 голов и 22 результативные передачи.