Мэттью Шефер покорил достижение Владимира Малахова 33-летней давности в «Айлендерс»

Мэттью Шефер покорил достижение Владимира Малахова 33-летней давности в «Айлендерс»
В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2-й период
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Барзал (Дюклер, Деанджело) – 01:29     2:0 Шефер (Пулок, Барзал) – 05:57     2:1 Форсберг (Йози, Стэмкос) – 09:59 (pp)     2:2 Вуд (Маршессо, Джост) – 12:53     3:2 Пажо (Ли, Хольмстрём) – 27:21    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:2. В составе «Айлендерс» один из голов забил Мэттью Шефер. Он забросил свою 15-ю шайбу в сезоне-2025/26 и обошёл россиянина Владимира Малахова (14 в сезоне-1992/1993), выйдя на второе место по количеству голов за сезон среди защитников-новичков «Айлендерс». Больше только у Дениса Потвина (17 в сезоне-1973/1974).

В нынешнем сезоне Шефер принял участие в 55 матчах, в которых записал в свой актив 15 голов и 22 результативные передачи.

