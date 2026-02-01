Александр Овечкин потерял лидерство в гонке бомбардиров «Вашингтона» в текущем сезоне НХЛ

40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин потерял лидерство в клубной гонке снайперов текущего сезона. В домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролина Харрикейнз» (4:3 ОТ) российский хоккеист не набрал очков, в связи с чем не смог сохранить первую строчку данного рейтинга.
В активе россиянина 46 (22+24) очка в 56 играх регулярного чемпионата нынешнего сезона. Возглавил рейтинг после матча с «Каролиной» вице-капитан столичной команды Том Уилсон, отметившийся во встрече результативной передаче. Теперь на счету канадского нападающего 47 (22+25) очков. При этом, Уилсон сыграл на девять матчей меньше Овечкина. Отметим, Том и Александр разделяют первую строчку в гонке снайперов команды (по 22 шайбы).
Тройку по числу очков в «Вашингтоне» занимает канадский форвард Дилан Строум, отличившийся заброшенной шайбой в минувшей игре. В его активе теперь 45 (16+29) очков в 54 встречах.
- 1 февраля 2026
-
04:51
-
04:26
-
04:10
-
03:49
-
02:51
-
02:42
-
02:37
-
02:30
-
01:39
-
01:18
- 31 января 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:30
-
23:22
-
22:52
-
22:26
-
22:06
-
21:48
-
21:34
-
21:22
-
20:58
-
20:38
-
20:16
-
20:00
-
19:56
-
19:44
-
19:24
-
19:06
-
18:54
-
18:36
-
18:18
-
18:13
-
18:08
-
18:04