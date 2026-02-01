Александр Овечкин потерял лидерство в гонке бомбардиров «Вашингтона» в текущем сезоне НХЛ

40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин потерял лидерство в клубной гонке снайперов текущего сезона. В домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролина Харрикейнз» (4:3 ОТ) российский хоккеист не набрал очков, в связи с чем не смог сохранить первую строчку данного рейтинга.

В активе россиянина 46 (22+24) очка в 56 играх регулярного чемпионата нынешнего сезона. Возглавил рейтинг после матча с «Каролиной» вице-капитан столичной команды Том Уилсон, отметившийся во встрече результативной передаче. Теперь на счету канадского нападающего 47 (22+25) очков. При этом, Уилсон сыграл на девять матчей меньше Овечкина. Отметим, Том и Александр разделяют первую строчку в гонке снайперов команды (по 22 шайбы).

Тройку по числу очков в «Вашингтоне» занимает канадский форвард Дилан Строум, отличившийся заброшенной шайбой в минувшей игре. В его активе теперь 45 (16+29) очков в 54 встречах.

