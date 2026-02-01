Скидки
Хоккей

Александр Овечкин потерял лидерство в гонке бомбардиров «Вашингтона» в текущем сезоне НХЛ

Александр Овечкин потерял лидерство в гонке бомбардиров «Вашингтона» в текущем сезоне НХЛ
Комментарии

40-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин потерял лидерство в клубной гонке снайперов текущего сезона. В домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролина Харрикейнз» (4:3 ОТ) российский хоккеист не набрал очков, в связи с чем не смог сохранить первую строчку данного рейтинга.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Янковски (Каррье, Котканиеми) – 13:27     0:2 Ахо – 17:51     0:3 Гостисбер (Мартинук, Стаал) – 24:16     1:3 Лапьер (Милано) – 27:52     2:3 Строум (Протас) – 34:58     3:3 Чикран (Протас, Уилсон) – 53:18     4:3 Сурдиф (Карлсон, Фрэнк) – 61:42    

В активе россиянина 46 (22+24) очка в 56 играх регулярного чемпионата нынешнего сезона. Возглавил рейтинг после матча с «Каролиной» вице-капитан столичной команды Том Уилсон, отметившийся во встрече результативной передаче. Теперь на счету канадского нападающего 47 (22+25) очков. При этом, Уилсон сыграл на девять матчей меньше Овечкина. Отметим, Том и Александр разделяют первую строчку в гонке снайперов команды (по 22 шайбы).

Тройку по числу очков в «Вашингтоне» занимает канадский форвард Дилан Строум, отличившийся заброшенной шайбой в минувшей игре. В его активе теперь 45 (16+29) очков в 54 встречах.

Лучший снайпер в истории НХЛ:

