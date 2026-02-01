«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл дома «Нэшвиллу» в НХЛ, у Ильи Сорокина 38 сейвов

В ночь с 31 января на 1 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 38 бросков по своим воротам.

В составе хозяев шайбы забросили Мэтью Барзал, Мэттью Шефер и Жан-Габриэль Пажо.

В составе гостей голы записали на свой счёт Филип Форсберг (2), Мэттью Вуд и Роман Йози.