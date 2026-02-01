«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл дома «Нэшвиллу» в НХЛ, у Ильи Сорокина 38 сейвов
В ночь с 31 января на 1 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Ю-Би-Эс-Арены» (Элмонт, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Барзал (Дюклер, Деанджело) – 01:29 2:0 Шефер (Пулок, Барзал) – 05:57 2:1 Форсберг (Йози, Стэмкос) – 09:59 (pp) 2:2 Вуд (Маршессо, Джост) – 12:53 3:2 Пажо (Ли, Хольмстрём) – 27:21 3:3 Форсберг (Вуд) – 34:11 3:4 Йози (Вильсбю, Хаула) – 58:46
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 38 бросков по своим воротам.
В составе хозяев шайбы забросили Мэтью Барзал, Мэттью Шефер и Жан-Габриэль Пажо.
В составе гостей голы записали на свой счёт Филип Форсберг (2), Мэттью Вуд и Роман Йози.
