Сент-Луис Блюз – Коламбус Блю Джекетс, результат матча 01 февраля 2025, счет 3:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Сент-Луис» проиграл на своём льду «Коламбусу» в НХЛ, у Марченко ассист
В ночь с 31 января на 1 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США), и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Снаггеруд (Шенн, Дворски) – 07:11     1:1 Лундестрём (Дженнер, Вуд) – 07:48     1:2 Матейчук (Джонсон, Монахан) – 12:54     2:2 Берггрен (Зутер, Шенн) – 23:15 (pp)     2:3 Джонсон – 28:30 (pp)     3:3 Такер (Берггрен, Снаггеруд) – 33:35     3:4 Сиверсон (Веренски) – 36:01     3:5 Марчмент (Марченко, Фантилли) – 59:30    

В составе хозяев шайбы забросили Джимми Снаггеруд, Йонатан Берггрен и Тайлер Такер.

В составе гостей голы записали на свой счёт Исак Лундестрём, Дентон Матейчук, Кент Джонсон, Дэймон Сиверсон и Мэйсон Марчмент. Российский нападающий Кирилл Марченко сделал ассист на пятый гол.

