«Сент-Луис» проиграл на своём льду «Коламбусу» в НХЛ, у Марченко ассист

В ночь с 31 января на 1 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США), и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе хозяев шайбы забросили Джимми Снаггеруд, Йонатан Берггрен и Тайлер Такер.

В составе гостей голы записали на свой счёт Исак Лундестрём, Дентон Матейчук, Кент Джонсон, Дэймон Сиверсон и Мэйсон Марчмент. Российский нападающий Кирилл Марченко сделал ассист на пятый гол.