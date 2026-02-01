«Сент-Луис» проиграл на своём льду «Коламбусу» в НХЛ, у Марченко ассист
В ночь с 31 января на 1 февраля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США), и закончилась победой гостей со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Снаггеруд (Шенн, Дворски) – 07:11 1:1 Лундестрём (Дженнер, Вуд) – 07:48 1:2 Матейчук (Джонсон, Монахан) – 12:54 2:2 Берггрен (Зутер, Шенн) – 23:15 (pp) 2:3 Джонсон – 28:30 (pp) 3:3 Такер (Берггрен, Снаггеруд) – 33:35 3:4 Сиверсон (Веренски) – 36:01 3:5 Марчмент (Марченко, Фантилли) – 59:30
В составе хозяев шайбы забросили Джимми Снаггеруд, Йонатан Берггрен и Тайлер Такер.
В составе гостей голы записали на свой счёт Исак Лундестрём, Дентон Матейчук, Кент Джонсон, Дэймон Сиверсон и Мэйсон Марчмент. Российский нападающий Кирилл Марченко сделал ассист на пятый гол.
