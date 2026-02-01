Лучший бомбардир «Сент-Луиса» перенёс операцию на ноге

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас перенёс небольшую операцию на ноге, сообщает пресс-служба клуба. Ожидается, что хоккеист вернётся в строй после олимпийского перерыва.

26-летний Томас провёл в этом сезоне 42 матча за «Блюз», в которых набрал 33 очка — забил 11 голов и сделал 22 результативные передачи, что является лучшим результатом в команде.

В общей сложности канадец провёл 508 игр в регулярном чемпионате за «Сент-Луис», заработав 429 (118+311) очков. Роберт был выбран «Блюз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2017 года.

На данный момент «Сент-Луис» находится на 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 49 очками после 55 матчей.