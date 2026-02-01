Гол Барбашёва не спас «Вегас» от поражения в матче с «Сиэтлом»
Поделиться
В ночь на 1 февраля в Парадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Мобайл Арена», одержали гости со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Толванен (Уинтертон, Стивенсон) – 06:50 0:2 Макканн (Данн, Стивенсон) – 13:05 (pp) 1:2 Барбашёв (Айкел, Хаттон) – 28:52 2:2 Марнер (Айкел, Гертл) – 39:48 (pp) 2:3 Какко (Ларссон) – 43:18
В составе «Вегаса» отличились Иван Барбашёв и Митчелл Марнер. За «Сиэтл» заброшенными шайбами отметились Ээли Толванен, Джаред Макканн и Каапо Какко.
Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев очков в этой встрече не набрал.
В следующем матче «Вегас» сыграет с «Анахайм Дакс» в гостях в ночь на 2 февраля, «Кракен» также встретится с «Дакс» на выезде в ночь на 4 февраля.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
08:55
-
08:50
-
08:46
-
08:35
-
08:18
-
05:47
-
05:41
-
04:51
-
04:26
-
04:10
-
03:49
-
02:51
-
02:42
-
02:37
-
02:30
-
01:39
-
01:18
- 31 января 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:30
-
23:22
-
22:52
-
22:26
-
22:06
-
21:48
-
21:34
-
21:22
-
20:58
-
20:38
-
20:16
-
20:00
-
19:56
-
19:44
-
19:24