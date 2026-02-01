Гол Барбашёва не спас «Вегас» от поражения в матче с «Сиэтлом»

В ночь на 1 февраля в Парадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Мобайл Арена», одержали гости со счётом 3:2.

В составе «Вегаса» отличились Иван Барбашёв и Митчелл Марнер. За «Сиэтл» заброшенными шайбами отметились Ээли Толванен, Джаред Макканн и Каапо Какко.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев очков в этой встрече не набрал.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Анахайм Дакс» в гостях в ночь на 2 февраля, «Кракен» также встретится с «Дакс» на выезде в ночь на 4 февраля.