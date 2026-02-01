Скидки
Главная Хоккей Новости

Вегас Голден Найтс — Сиэтл Кракен, результат матча 1 февраля 2026 года, счет 2:3, НХЛ 2025/2026

Гол Барбашёва не спас «Вегас» от поражения в матче с «Сиэтлом»
Комментарии

В ночь на 1 февраля в Парадайсе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ти-Мобайл Арена», одержали гости со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Толванен (Уинтертон, Стивенсон) – 06:50     0:2 Макканн (Данн, Стивенсон) – 13:05 (pp)     1:2 Барбашёв (Айкел, Хаттон) – 28:52     2:2 Марнер (Айкел, Гертл) – 39:48 (pp)     2:3 Какко (Ларссон) – 43:18    

В составе «Вегаса» отличились Иван Барбашёв и Митчелл Марнер. За «Сиэтл» заброшенными шайбами отметились Ээли Толванен, Джаред Макканн и Каапо Какко.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев очков в этой встрече не набрал.

В следующем матче «Вегас» сыграет с «Анахайм Дакс» в гостях в ночь на 2 февраля, «Кракен» также встретится с «Дакс» на выезде в ночь на 4 февраля.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
