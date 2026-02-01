Шайбы Капризова и Тарасенко помогли «Миннесоте» одержать крупную победу над «Эдмонтоном»
В ночь на 1 февраля в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс Плэйс», одержали гости со счётом 7:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 7
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Драйзайтль – 03:16 1:1 Эрикссон Эк (Хьюз, Валльстедт) – 06:15 (pp) 2:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 08:01 2:2 Капризов (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 19:24 (pp) 2:3 Цуккарелло (Хартман) – 20:35 2:4 Хьюз (Фэйбер) – 32:29 2:5 Тарасенко (Фолиньо, Юров) – 35:41 2:6 Питлик (Тренин, Хиностроза) – 49:42 3:6 Рословик (Нурс, Самански) – 52:43 3:7 Фэйбер (Болди, Миддлтон) – 54:17
В составе «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Джек Рословик. За «Миннесоту» заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк, Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло, Куинн Хьюз, Владимир Тарасенко, Тайлер Питлик и Брок Фэйбер.
Российский нападающий «Уайлд» Яков Тренин записал на свой счёт результативную передачу, а Данила Юров очков не набрал.
