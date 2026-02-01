Шайбы Капризова и Тарасенко помогли «Миннесоте» одержать крупную победу над «Эдмонтоном»

В ночь на 1 февраля в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс Плэйс», одержали гости со счётом 7:3.

В составе «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Джек Рословик. За «Миннесоту» заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк, Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло, Куинн Хьюз, Владимир Тарасенко, Тайлер Питлик и Брок Фэйбер.

Российский нападающий «Уайлд» Яков Тренин записал на свой счёт результативную передачу, а Данила Юров очков не набрал.