Эдмонтон Ойлерз — Миннесота Уайлд, результат матча 1 февраля 2026 года, счет 3:7, НХЛ 2025/2026

Шайбы Капризова и Тарасенко помогли «Миннесоте» одержать крупную победу над «Эдмонтоном»
Комментарии

В ночь на 1 февраля в Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс Плэйс», одержали гости со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 7
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Драйзайтль – 03:16     1:1 Эрикссон Эк (Хьюз, Валльстедт) – 06:15 (pp)     2:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 08:01     2:2 Капризов (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 19:24 (pp)     2:3 Цуккарелло (Хартман) – 20:35     2:4 Хьюз (Фэйбер) – 32:29     2:5 Тарасенко (Фолиньо, Юров) – 35:41     2:6 Питлик (Тренин, Хиностроза) – 49:42     3:6 Рословик (Нурс, Самански) – 52:43     3:7 Фэйбер (Болди, Миддлтон) – 54:17    

В составе «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Джек Рословик. За «Миннесоту» заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк, Кирилл Капризов, Матс Цуккарелло, Куинн Хьюз, Владимир Тарасенко, Тайлер Питлик и Брок Фэйбер.

Российский нападающий «Уайлд» Яков Тренин записал на свой счёт результативную передачу, а Данила Юров очков не набрал.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Безумный слух из Америки! Малкин станет одноклубником Капризова?
