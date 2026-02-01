Результаты матчей НХЛ на 1 февраля 2026 года

В ночь на 1 февраля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 1 февраля 2026 года:

«Флорида Пантерз» – «Виннипег Джетс» — 1:2;

«Калгари Флэймз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Каролина Харрикейнз» — 4:3 ОТ;

«Баффало Сэйбрз» – «Монреаль Канадиенс» — 2:4 ОТ;

«Оттава Сенаторз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:1;

«Ванкувер Кэнакс» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:3 Б;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:4;

«Сент-Луис Блюз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 3:5;

«Юта Маммот» – «Даллас Старз» — 2:3;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Миннесота Уайлд» — 3:7;

«Вегас Голден Найтс» – «Сиэтл Кракен» — 2:3.