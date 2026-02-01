Расписание матчей МХЛ на 1 февраля 2026 года

Сегодня, 1 февраля, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 1 февраля 2026 года (время московское):

09:00. «Сибирские Снайперы» – «АКМ Новомосковск»;

10:00. «Амурские Тигры» – «Ладья»;

10:00. «Тайфун» – «Красноярские Рыси»;

10:00. «Омские Ястребы» – «Кузнецкие Медведи»;

13:00. МХК «Спартак MAX» – «Алмаз»;

13:00. «Крылья Советов» – «Локо».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 77 очками после 43 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 68 очков после 44 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.