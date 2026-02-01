Скидки
Хоккей

Расписание матчей ВХЛ на 1 февраля 2026 года

Расписание матчей ВХЛ на 1 февраля 2026 года
Сегодня, 1 февраля, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 1 февраля 2026 года (время московское):

13:00. ХК «Норильск» – «Горняк-УГМК»;
16:00. ЦСК ВВС – «Кристалл»;
17:00. «Динамо» СПб – «Молот»;
17:00. «Челны» – «Рязань-ВДВ»;
17:00. СКА-ВМФ – «Олимпия»;
17:00. «Нефтяник» – «Дизель».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка в 49 матчах. Второе место занимает «Югра» с 76 очками после 47 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (69 очков в 45 матчах).

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
