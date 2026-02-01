Расписание матчей КХЛ на 1 февраля 2026 года

Сегодня, 1 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 1 февраля 2026 года (время московское):

17:00. «Локомотив» – ХК «Сочи»;

17:00. ЦСКА – СКА;

17:00. «Динамо» М – «Авангард».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 71 очком после 52 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 82 очка после 50 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.