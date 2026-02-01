Кирилл Капризов первым из россиян достиг отметки в 30 заброшенных шайб в сезоне НХЛ
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первым российским хоккеистом, достигшим отметки в 30 голов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 7
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Драйзайтль – 03:16 1:1 Эрикссон Эк (Хьюз, Валльстедт) – 06:15 (pp) 2:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 08:01 2:2 Капризов (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 19:24 (pp) 2:3 Цуккарелло (Хартман) – 20:35 2:4 Хьюз (Фэйбер) – 32:29 2:5 Тарасенко (Фолиньо, Юров) – 35:40 2:6 Питлик (Тренин, Хиностроза) – 49:42 3:6 Рословик (Нурс, Самански) – 52:43 3:7 Фэйбер (Болди, Миддлтон) – 54:17
В нынешнем сезоне Капризов провёл 56 игр, в которых набрал 67 (30+37) очков при полезности «+8». 28-летний хоккеист выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего на его счету 375 матчей в регулярных чемпионатах, 215 заброшенных шайб и 238 результативных передач.
Кирилл был выбран «Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2015 года.
