Главная Хоккей Новости

Капризов стал вторым игроком в истории «Миннесоты», забившим 30+ голов за сезон

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 30 шайб в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги и стал вторым игроком в истории клуба, которому удалось забить 30 и более голов за сезон, сообщает пресс-служба команды в социальной сети Х. Первым такой отметки достиг словак Мариан Габорик. Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
01 февраля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 7
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Драйзайтль – 03:16     1:1 Эрикссон Эк (Хьюз, Валльстедт) – 06:15 (pp)     2:1 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 08:01     2:2 Капризов (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 19:24 (pp)     2:3 Цуккарелло (Хартман) – 20:35     2:4 Хьюз (Фэйбер) – 32:29     2:5 Тарасенко (Фолиньо, Юров) – 35:40     2:6 Питлик (Тренин, Хиностроза) – 49:42     3:6 Рословик (Нурс, Самански) – 52:43     3:7 Фэйбер (Болди, Миддлтон) – 54:17    

В нынешнем сезоне Капризов провёл 56 игр, в которых набрал 67 (30+37) очков при полезности «+8». 28-летний хоккеист выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего на его счету 375 матчей в регулярных чемпионатах, 215 заброшенных шайб и 238 результативных передач.

Кирилл был выбран «Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2015 года.

