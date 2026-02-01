Капризов стал вторым игроком в истории «Миннесоты», забившим 30+ голов за сезон

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 30 шайб в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги и стал вторым игроком в истории клуба, которому удалось забить 30 и более голов за сезон, сообщает пресс-служба команды в социальной сети Х. Первым такой отметки достиг словак Мариан Габорик. Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (7:3).
В нынешнем сезоне Капризов провёл 56 игр, в которых набрал 67 (30+37) очков при полезности «+8». 28-летний хоккеист выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего на его счету 375 матчей в регулярных чемпионатах, 215 заброшенных шайб и 238 результативных передач.
Кирилл был выбран «Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером на драфте НХЛ 2015 года.
- 1 февраля 2026
