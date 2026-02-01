Бобровский обогнал Гашека и вошёл в топ-10 в истории НХЛ по числу матчей с 90%+ сейвов

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 из 21 броска (90,5%) в матче с «Виннипег Джетс» (1:2) и обошёл Доминика Гашека по числу матчей с 90% или более сейвов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Отметим, что игра с 90%+ сейвов стала для россиянина первой с 15 декабря прошлого года. Теперь у него 470 таких игр из 791 всего в рамках регулярок. Бобровский вошёл в топ-10 по их числу в истории НХЛ, обогнав Гашека (469 из 735).

Выше идут Мартин Бродо (741 из 1266), Роберто Луонго (653 из 1044), Марк-Андре Флёри (595 из 1051), Патрик Руа (593 из 1029), Хенрик Лундквист (560 из 887), Эд Белфор (524 из 963), Тони Эспозито (496 из 886), Кёртис Джозеф (495 из 943) и Райан Миллер (475 из 796).

Среди действующих вратарей в топ-5 также входят Джонатан Куик («Нью-Йорк Рейнджерс», 457 из 823, 12-е место в истории), Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс», 377 из 621), Коннор Хеллебайк («Виннипег», 365 из 602) и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», 347 из 574).