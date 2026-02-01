Карлссон из «Питтсбурга» стал вторым шведским защитником в истории НХЛ с 700 пасами

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон сделал свою 700-ю результативную передачу в карьере и стал вторым шведским защитником, достигшим этой отметки, уступив только Никласу Лидстрёму (878), сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х. Карлссон отличился в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5).

Также Эрик стал 12-м защитником в истории НХЛ, которому удалось отдать 700 и более результативных пасов за карьеру. Для попадания в топ-10 Карлссону нужно сделать 743 ассиста. Рекордсменом является Рэй Бурк с 1169 передачами за карьеру.

В нынешнем сезоне 35-летний швед провёл 48 матчей, в которых набрал 34 (4+30) очка при полезности «+3».