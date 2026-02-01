Карлссон из «Питтсбурга» стал вторым шведским защитником в истории НХЛ с 700 пасами
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон сделал свою 700-ю результативную передачу в карьере и стал вторым шведским защитником, достигшим этой отметки, уступив только Никласу Лидстрёму (878), сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х. Карлссон отличился в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:5).
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 23:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Манта (Макгроарти) – 02:37 2:0 Аччари (Лизотт, Дьюар) – 06:05 3:0 Манта (Ракелль, Малкин) – 32:59 3:1 Лафреньер (Миллер, Зибанеджад) – 38:28 (pp) 4:1 Ракелль (Кросби, Карлссон) – 41:20 (pp) 5:1 Аччари (Лизотт, Кулак) – 41:40 5:2 Трочек (Гавриков) – 49:12 (sh) 5:3 Гавриков (Шнайдер, Бродзински) – 55:15 6:3 Киндел (Дьюар, Скиннер) – 57:28 6:4 Лафреньер (Трочек, Робертсон) – 58:53 6:5 Кайлли (Трочек, Лафреньер) – 59:49
Также Эрик стал 12-м защитником в истории НХЛ, которому удалось отдать 700 и более результативных пасов за карьеру. Для попадания в топ-10 Карлссону нужно сделать 743 ассиста. Рекордсменом является Рэй Бурк с 1169 передачами за карьеру.
В нынешнем сезоне 35-летний швед провёл 48 матчей, в которых набрал 34 (4+30) очка при полезности «+3».
