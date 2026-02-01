ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 1 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным ЦСКА и СКА из Санкт-Петербурга. Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ 01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК ЦСКА Москва СКА Санкт-Петербург

Это будет третья игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первой встрече победу одержал ЦСКА со счётом 4:3. Во второй сильнее оказался СКА (4:1).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА провёл 51 матч, в котором набрал 60 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 53 очками после 49 встреч находится на восьмой строчке Запада.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.