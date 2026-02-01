40-летний Бёрнс разделил с Орром седьмое место по голам среди защитников в истории НХЛ
Поделиться
40-летний защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс забросил 270 шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отличился в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:0). Как сообщает пресс-служба лиги в социальной сети Х, Бёрнс повторил достижение Бобби Орра по числу голов среди защитников, разделив с ним седьмое место в истории НХЛ по этому показателю.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Бёрнс (Маккиннон, Ничушкин) – 06:44 0:2 Маккиннон (Лехконен) – 10:03 0:3 Колтон (Нельсон, Мэнсон) – 21:24 0:4 Маккиннон (Лехконен) – 33:33 0:5 Келли (Кивиранта, Друри) – 47:35
Всего на счету Брента теперь 936 (270+666) очков в 1550 играх в лиге.
Шестое место по этому показателю занимает Ларри Мёрфи (288), пятое – Денис Потвин (310), четвёртое – Фил Хаусли (338). Третьим идёт Эл Макиннис (340), вторым – Пол Коффи (396). Рекорд принадлежит Рэю Бурку (410).
Материалы по теме
Комментарии
- 1 февраля 2026
-
10:48
-
10:26
-
09:58
-
09:44
-
09:30
-
09:28
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:50
-
08:46
-
08:35
-
08:18
-
05:47
-
05:41
-
04:51
-
04:26
-
04:10
-
03:49
-
02:51
-
02:42
-
02:37
-
02:30
-
01:39
-
01:18
- 31 января 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:44
-
23:30
-
23:22
-
22:52
-
22:26
-
22:06
-
21:48
-
21:34