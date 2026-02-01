40-летний Бёрнс разделил с Орром седьмое место по голам среди защитников в истории НХЛ

40-летний защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс забросил 270 шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отличился в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:0). Как сообщает пресс-служба лиги в социальной сети Х, Бёрнс повторил достижение Бобби Орра по числу голов среди защитников, разделив с ним седьмое место в истории НХЛ по этому показателю.

Всего на счету Брента теперь 936 (270+666) очков в 1550 играх в лиге.

Шестое место по этому показателю занимает Ларри Мёрфи (288), пятое – Денис Потвин (310), четвёртое – Фил Хаусли (338). Третьим идёт Эл Макиннис (340), вторым – Пол Коффи (396). Рекорд принадлежит Рэю Бурку (410).