Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

40-летний Бёрнс разделил с Орром седьмое место по голам среди защитников в истории НХЛ

40-летний Бёрнс разделил с Орром седьмое место по голам среди защитников в истории НХЛ
Комментарии

40-летний защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс забросил 270 шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отличился в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:0). Как сообщает пресс-служба лиги в социальной сети Х, Бёрнс повторил достижение Бобби Орра по числу голов среди защитников, разделив с ним седьмое место в истории НХЛ по этому показателю.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Бёрнс (Маккиннон, Ничушкин) – 06:44     0:2 Маккиннон (Лехконен) – 10:03     0:3 Колтон (Нельсон, Мэнсон) – 21:24     0:4 Маккиннон (Лехконен) – 33:33     0:5 Келли (Кивиранта, Друри) – 47:35    

Всего на счету Брента теперь 936 (270+666) очков в 1550 играх в лиге.

Шестое место по этому показателю занимает Ларри Мёрфи (288), пятое – Денис Потвин (310), четвёртое – Фил Хаусли (338). Третьим идёт Эл Макиннис (340), вторым – Пол Коффи (396). Рекорд принадлежит Рэю Бурку (410).

Материалы по теме
«Колорадо» всухую разгромил «Детройт», на счету Ничушкина передача
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android