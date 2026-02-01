Артюхин высказался о шансах «Шанхайских Драконов» на выход в плей-офф

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил шансы «Шанхайских Драконов» на выход в плей-офф КХЛ.

– Реально ли «Шанхайским Драконам» попасть в плей-офф КХЛ?

– К сожалению, поезд уже ушёл. Если бы «Шанхай» выступал на Востоке, то у них было бы больше возможностей. Сейчас шансы у китайской команды на Западе вряд ли есть. Я не думаю, что СКА или кто-то ещё отдаст место в плей-офф «Шанхаю».

В китайской команде поменялся тренер. Но тот набор игроков, который есть, сделал максимум в начале сезона, пока была свежесть. Потом усталость сказалась. Сейчас их игра – это не уровень тех команд, которые могут войти в восьмёрку.

– Можно ли будет назвать сенсацией, если «Шанхай» выйдет в плей-офф КХЛ в свой дебютный сезон?

– Я не думаю, к сожалению, что они выйдут. Это хотелось бы для интриги и для зрителей, но считаю, что СКА не уступит китайской команде восьмое место. Такого быть не может.

– Если «Драконы» всё-таки выйдут в плей-офф вместо СКА, то китайский клуб станет главной хоккейной командой Санкт-Петербурга?

– Я знаю по своим играм в Санкт-Петербурге, что в этом городе любят хоккей. Уверен, что многие болельщики при всём уважении к своему клубу за зрелищность и хоккей пойдут болеть за «Шанхай». Я считаю, что в этом нет ничего плохого. Если команда играет, то болельщикам стоит её поддержать. Уверен, что болельщики пойдут на хоккей, – приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

«Шанхайские Драконы» идут на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Китайская команда отстаёт от восьмой строчки, на которой располагается СКА, на шесть очков.