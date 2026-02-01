Скидки
Хоккей

КХЛ определила лучших игроков января
На основании статистических данных комиссия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определила лучших игроков января в четырёх номинациях.

Лучшим голкипером впервые стал Семён Вязовой из «Салавата Юлаева», одержавший девять побед в 10 играх января с коэффициентом надёжности 1,79. Вратарь отразил 93,9% бросков, всего по его воротам было нанесено 295 бросков.

Лучшим защитником в третий раз назван Дамир Шарипзянов («Авангард»), заработавший 17 (8+9) очков в 10 январских матчах с показателем полезности «+13». Хоккеист забросил победную шайбу в игре с «Ак Барсом» (2:1), выполнил шесть силовых приёмов, заблокировал 13 бросков, совершил один отбор и семь перехватов.

Лучшим нападающим впервые признан Сергей Толчинский («Металлург»), набравший 16 (7+9) очков в 11 матчах с показателем полезности «+6». В игре с минским «Динамо» (5:4) форвард стал автором победной шайбы, а также отметился тремя силовыми приёмами, двумя заблокированными бросками, четырьмя отборами шайбы и семью перехватами.

Лучшим новичком стал защитник Иван Патрихаев (ЦСКА), который заработал 5 (1+4) очков в девяти играх месяца с показателем полезности «+5». В матче с московским «Динамо» (1:0) Иван забросил победную шайбу, совершил четыре силовых приёма и заблокировал 14 бросков.

