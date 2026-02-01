74 575 зрителей посетили матч главной студенческой хоккейной лиги США на открытом воздухе

В главной студенческой хоккейной лиге США состоялся матч на открытом воздухе. Университет Пенсильвании уступил Мичигану (4:5 ОТ). Как сообщает пресс-служба НХЛ, игру на «Бивер Стэдиум» — домашней арене команды по американскому футболу «Ниттани Лайонс» — посетили 74 575 зрителей.

Победу Мичигану в овертайме принёс гол форварда Чарли Страмела. Проспект «Миннесоты Уайлд» набрал 4 (3+1) очка. Ещё один нападающий Мичигана – проспект «Филадельфии Флайерз» Портер Мартон – сделал ассистентский хет-трик.

В свою очередь, один из фаворитов драфта НХЛ — 2026 Гэвин Маккенна набрал 3 (1+2) очка за университет Пенсильвании.