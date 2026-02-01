Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Альберт Яруллин отправился с «Ак Барсом» на выезд, защитник не играл с конца сентября

Альберт Яруллин отправился с «Ак Барсом» на выезд, защитник не играл с конца сентября
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин отправился с казанским клубом на выезд, сообщает пресс-служба команды. Казанцы сыграют с «Сибирью» (2 февраля) и «Трактором» (4 февраля). Хоккеист получил травму в сентябре 2025 года, а в октябре перенёс операцию. С тех пор Яруллин не играл.

Полностью состав «Ак Барса» на выездные матчи выглядит следующим образом:

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев, Иван Кузнецов.

Защитники: Игорь Бардин, Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Альберт Яруллин.

Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Артур Бровкин, Артём Галимов, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Егор Потапов, Алексей Пустозёров, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Семён Терехов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски, Дмитрий Яшкин.

Материалы по теме
«Ак Барс» сохранил Яшкина и выменял лидера «Спартака». Казань теперь фаворит плей-офф?
«Ак Барс» сохранил Яшкина и выменял лидера «Спартака». Казань теперь фаворит плей-офф?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android