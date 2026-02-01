Альберт Яруллин отправился с «Ак Барсом» на выезд, защитник не играл с конца сентября

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин отправился с казанским клубом на выезд, сообщает пресс-служба команды. Казанцы сыграют с «Сибирью» (2 февраля) и «Трактором» (4 февраля). Хоккеист получил травму в сентябре 2025 года, а в октябре перенёс операцию. С тех пор Яруллин не играл.

Полностью состав «Ак Барса» на выездные матчи выглядит следующим образом:

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев, Иван Кузнецов.

Защитники: Игорь Бардин, Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Альберт Яруллин.

Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Артур Бровкин, Артём Галимов, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Егор Потапов, Алексей Пустозёров, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Семён Терехов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевски, Дмитрий Яшкин.