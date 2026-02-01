Скидки
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов ответил, сможет ли Игорь Ларионов преодолеть игровой кризис в СКА

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выразил мнение, что у главного тренера СКА Игоря Ларионова получится наладить ситуацию.

«Я не нахожусь в СКА и до конца не понимаю происходящего там. Было принято решение перестраивать команду по ходу чемпионата — это всегда рискованное дело. Игорь Ларионов — опытный человек. Думаю, у него получится наладить ситуацию», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент армейский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками после 49 матчей.

