Пинчук: однажды в Китае думал, что ем наггетсы, а оказалось, что это гусеница в панировке

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук рассказал, какое самое экзотическое блюдо пробовал в своей жизни.

– Какое блюдо в свободное время любите приготовить сами?

– Я очень люблю драники и, если есть время, могу их приготовить сам. Нравится сам процесс, правда, картошку я тру не руками на тёрке, а засовываю её в блендер, так проще.

– Что готовите на скорую руку, когда надо быстро перекусить?

– Если на скорую руку, то делаю какие-то простые блюда, например, макароны. Там заморачиваться не нужно: 10 минут – и готово. Ещё можно приготовить тосты.

– Что самое экзотическое вы пробовали в своей жизни?

– Однажды в Китае, когда был там с юниорской сборной Беларуси на турнире, думал, что ем наггетсы, а оказалось, что это… гусеница в панировке!

– Какое блюдо белорусской кухни вам наиболее по душе?

– Тут всё просто: драники! – приводит слова Пинчука «Беларусь сегодня».