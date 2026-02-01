Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов: Панарин найдёт команду, где будет играть долго и счастливо

Вячеслав Фетисов: Панарин найдёт команду, где будет играть долго и счастливо
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов считает, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин найдёт себе в НХЛ клуб, в котором сможет ещё долго играть. Ранее россиянин был выведен из состава команды для подготовки к обмену.

«Наверное, худший сезон «Рейнджерс» за всю историю. Варианты у Артемия есть. В большинстве случаев смена команды — это новые возможности и стимулы. Он талантливый хоккеист. Панарин найдёт команду, где будет играть долго и счастливо», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Контракт с командой из Нью-Йорка у Артемия заканчивается летом 2026 года без возможности продления. Форвард перешёл в «Рейнджерс» в 2019 году из «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету Панарина 57 (19+38) очков в 52 матчах.

Материалы по теме
Панарину нужно перейти к Овечкину в «Вашингтон». Это был бы идеальный обмен для всех
Панарину нужно перейти к Овечкину в «Вашингтон». Это был бы идеальный обмен для всех
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android