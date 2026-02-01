Василевский изобразил льва в шапке-ушанке на своём шлеме для матча на открытом воздухе

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский сыграет в эксклюзивном шлеме в матче регулярного чемпионата НХЛ на открытом воздухе с «Бостон Брюинз». Встреча состоится в ночь на 2 февраля в Тампе и начнётся в 2:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 02 февраля 2026, понедельник. 02:30 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Центральный элемент шлема — лев, отсылающий к прозвищу 31-летнего россиянина Большой Кот. Лев изображён в русской шапке-ушанке и в фирменных круглых солнцезащитных очках, которые часто носит вратарь. Маска также украшена изображениями российских памятников — «Рабочий и колхозница» и монумента «Покорителям космоса», — вдохновлёнными посещением ВДНХ в Москве. Ещё одним элементом, отсылающим к происхождению хоккеиста, стали две матрёшки с именами супруги и сына игрока.

Фото: nhl.com/lightning

Фото: nhl.com/lightning

Фото: nhl.com/lightning

«На такой площадке она будет выглядеть очень круто. Сильви (Марсолэ, дизайнер шлема. — Прим. «Чемпионата») никогда не подводит. Надеюсь, это будет один из моих лучших шлемов», — приводит слова Василевского пресс-служба «Тампы».

В нынешнем сезоне Андрей провёл 34 матча, в которых одержал 24 победы при надёжности 2,04 и 92,1% отражённых бросков.