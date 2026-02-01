Плющев: как у «Локомотива» был никитинский стиль, так и остался

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался об игре ярославского «Локомотива» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Удивляют ли вас результаты «Локомотива» в нынешнем сезоне, учитывая смену тренера в межсезонье? Как будто мы видим почти тот же «Локомотив», что и при Никитине.

— Не всегда смена тренера означает смену стиля. Как у «Локомотива» был никитинский стиль, так и остался. Всё та же тягучая и тяжёлая игра при Хартли, которая была при Никитине. Поэтому нельзя сказать, что у «Локомотива» что-то концептуально изменилось. И абсолютно нормально и понятно, почему они и в этом сезоне продолжают быть в лидерах. Ведь самый стабильный состав в этом сезоне был именно у «Локомотива» и, наверное, ещё у «Металлурга». Если изменения или усиления были, то точечные. А чемпионский состав как был у Ярославля, так и остался. Поэтому ожидать от них провала и шестого места точно не стоило.

Но то, что «Локомотив» будет играть недостаточно стабильно, я говорил ещё перед началом сезона. Для меня было понятно, что железнодорожники не пройдут так легко основную часть чемпионата. Я говорил, что будут проблемы, они и были. Но, к счастью для «Локомотива», они продолжают держать свою марку и стараются как угодно выцарапывать игры, — приводит слова Плющева Legalbet.

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 71 очком после 52 матчей.