Юрзинов — о российских тренерах в КХЛ: проблем много, но это не повод устраивать Черкизон

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о ситуации с российскими тренерами в Континентальной хоккейной лиге.

– Вы считаете, что тренерской проблемы в России нет?

– Проблемы есть и их много. Но это не повод устраивать из нашего хоккея Черкизон (Черкизовский рынок. – Прим. «Чемпионата»), когда идёт перетасовка североамериканских специалистов, ряд из которых – без опыта и имени.

Нам нужно не только доверять своей тренерской школе, но и заниматься ей. Одним из больших плюсов советского хоккея была качественная работа тренерской Академии имени Анатолия Владимировича Тарасова. Каждый год она выпускала качественных специалистов – мирового уровня.

– За счёт чего?

– Продуманная подготовка, многочисленные тренерские семинары – это одна сторона. Стажёры в клубах – вторая. Помню, как у меня через московское «Динамо» каждый год проходили по три-четыре стажёра. Открывал им все возможные двери. Многие из них стали большими тренерами.

К сожалению, сейчас Академия Тарасова у нас не работает – приходят люди разве что из Академии Боумэна. Но она российский хоккей не вытянет – только Академия Тарасова, которая построена именно на наших традициях.

– Что за Академия Боумэна?

– Понятно, что название – условное. Но нельзя стать тренером, даже поиграв много сезонов в НХЛ, а потом взяв в руки свисток. Необходимо профессиональное образование – с учётом всей специфики нашего хоккея, – приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.