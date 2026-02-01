Юрзинов — о российских тренерах в КХЛ: проблем много, но это не повод устраивать Черкизон

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о ситуации с российскими тренерами в Континентальной хоккейной лиге.
– Вы считаете, что тренерской проблемы в России нет?
– Проблемы есть и их много. Но это не повод устраивать из нашего хоккея Черкизон (Черкизовский рынок. – Прим. «Чемпионата»), когда идёт перетасовка североамериканских специалистов, ряд из которых – без опыта и имени.
Нам нужно не только доверять своей тренерской школе, но и заниматься ей. Одним из больших плюсов советского хоккея была качественная работа тренерской Академии имени Анатолия Владимировича Тарасова. Каждый год она выпускала качественных специалистов – мирового уровня.
– За счёт чего?
– Продуманная подготовка, многочисленные тренерские семинары – это одна сторона. Стажёры в клубах – вторая. Помню, как у меня через московское «Динамо» каждый год проходили по три-четыре стажёра. Открывал им все возможные двери. Многие из них стали большими тренерами.
К сожалению, сейчас Академия Тарасова у нас не работает – приходят люди разве что из Академии Боумэна. Но она российский хоккей не вытянет – только Академия Тарасова, которая построена именно на наших традициях.
– Что за Академия Боумэна?
– Понятно, что название – условное. Но нельзя стать тренером, даже поиграв много сезонов в НХЛ, а потом взяв в руки свисток. Необходимо профессиональное образование – с учётом всей специфики нашего хоккея, – приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.