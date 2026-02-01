Скидки
Дональд Трамп: Китай захватит Канаду и покончит с хоккеем на льду, мы этого не хотим

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай захватит Канаду, то первым делом покончит с хоккеем на льду.

«У нас прекрасные отношения с Китаем, председателем Си Цзиньпином… Но мы не хотим, чтобы Китай захватил Канаду. И если они заключат сделку, на которую он рассчитывает, Китай захватит Канаду. И первое, что они собираются сделать, — покончить с хоккеем на льду», — сказал Трамп журналистам.

Как известно, канадский хоккей является значимой культурной частью страны. Глава США уже не в первый раз иронизирует на эту тему на фоне сближения Канады с Китаем, которое началось на фоне разногласий с Соединёнными Штатами по Гренландии и торговым пошлинам.

