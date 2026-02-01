Скидки
Сушинский: у СКА отличный состав. Восьмое место ему не соответствует

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил выступление СКА в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги и высказался о проблемах команды.

«Говорить про перестройку в СКА удобно. На неё можно многое списать. У СКА отличный состав. Восьмое место ему не соответствует. Ларионов делает большой акцент на атаку, в обороне у команды есть просадка. Сейчас СКА похож на «Торпедо» при Ларионове. Команде надо сбалансировать игру, тогда она поднимется выше в турнирной таблице», — приводит слова Сушинского Metaratings.

На данный момент СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции после 49 матчей, набрав 53 очка.

