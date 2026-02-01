Скидки
«Есть много причин». Пыленков высказался о проблемах в игре московского «Динамо»

Комментарии

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков поделился мнением относительно трудностей команды в текущем сезоне КХЛ.

– Почему даже после выигранных матчей не удаётся закрепить успех и у вас в последние полтора месяца нет серий даже в две победы подряд?
– Мы стараемся это переломить, выходим на каждый матч, чтобы побеждать. Но пока у нас не получается. Не знаю, в чём причина. Мы работаем на каждой тренировке в полную силу, делаем во время матчей всё для победы. Но пока не получается начать серию из нескольких выигранных матчей подряд. Мы очень стараемся ради своих близких, ради болельщиков. Надеюсь, в ближайшее время это принесёт свои плоды и ситуация начнёт выправляться.

– У «Динамо» больше игровые проблемы или психологические?
– Игровые, конечно.

– Только они?
– Все сразу. Есть много причин, которые влияют на то, что мы не можем выиграть матчи, – приводят слова Пыленкова «Известия».

Матч «Динамо» М – «Авангард» 1 февраля можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

На данный момент бело-голубые находятся на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 52 играх.

