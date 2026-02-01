«Динамо» М — «Авангард»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 1 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Динамо» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд.

Фото: «Динамо»

Отметим, что Кирилл Пилипенко и Кирилл Долженков дебютируют за «Авангард».

Фото: «Авангард»

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой встрече победу одержали хоккеисты омской команды (7:4).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Динамо» провело 52 матча, в которых набрало 60 очков, клуб расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 71 очком после 49 встреч находится на третьей строчке Востока.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.