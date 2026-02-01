Скидки
Нападающий «Автомобилиста» Спронг дисквалифицирован за неприличный жест

Нападающий «Автомобилиста» Спронг дисквалифицирован за неприличный жест
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Адмирал» – «Автомобилист» и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Автомобилиста» Даниэля Спронга по п. 1.30 статьи №29 дисциплинарного регламента КХЛ (непристойный, нецензурный или оскорбительный жест), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Также был рассмотрен эпизод матча «Металлург» – «Динамо» Минск, принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Минск Сергея Кузнецова по п. 1.2.1 статьи №29 дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею).

