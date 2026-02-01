Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» отреагировал на дисквалификацию Спронга за неприличный жест

«Автомобилист» отреагировал на дисквалификацию Спронга за неприличный жест
Комментарии

«Автомобилист» отреагировал на дисквалификацию нападающего Даниэля Спронга за неприличный жест в матче с «Адмиралом».

«Хоккейный клуб «Автомобилист» с сожалением принимает данную информацию, но не оспаривает решение дисциплинарной комиссии КХЛ. Однако после ознакомления со всеми материалами по данному эпизоду считает необходимым сообщить следующее.

Поводом для дисквалификации и денежного штрафа игрока стала неудачная шутливая коммуникация Спронга с партнёром по команде, находившимся в этот момент на скамейке запасных «Автомобилиста».

Хоккейный клуб «Автомобилист» особо подчёркивает, что Спронг в указанный момент не вёл абсолютно никакой коммуникации с судьями матча, его жестикуляция не была направлена на них. Никакого умысла на оскорбительные либо агрессивные действия в чей-либо адрес со стороны Даниэля Спронга не было.

До игрока доведена информация о необходимости воздерживаться впредь от жестов, которые даже в случае использования в шутливой форме, могут быть истолкованы как нарушающие нормы дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Материалы по теме
Официально
Нападающий «Автомобилиста» Спронг дисквалифицирован за неприличный жест
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android