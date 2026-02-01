«Автомобилист» отреагировал на дисквалификацию Спронга за неприличный жест

«Автомобилист» отреагировал на дисквалификацию нападающего Даниэля Спронга за неприличный жест в матче с «Адмиралом».

«Хоккейный клуб «Автомобилист» с сожалением принимает данную информацию, но не оспаривает решение дисциплинарной комиссии КХЛ. Однако после ознакомления со всеми материалами по данному эпизоду считает необходимым сообщить следующее.

Поводом для дисквалификации и денежного штрафа игрока стала неудачная шутливая коммуникация Спронга с партнёром по команде, находившимся в этот момент на скамейке запасных «Автомобилиста».

Хоккейный клуб «Автомобилист» особо подчёркивает, что Спронг в указанный момент не вёл абсолютно никакой коммуникации с судьями матча, его жестикуляция не была направлена на них. Никакого умысла на оскорбительные либо агрессивные действия в чей-либо адрес со стороны Даниэля Спронга не было.

До игрока доведена информация о необходимости воздерживаться впредь от жестов, которые даже в случае использования в шутливой форме, могут быть истолкованы как нарушающие нормы дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.