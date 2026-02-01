Дамир Шарипзянов обновил рекорд защитников «Авангарда» по голам в КХЛ
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов забросил свою 20-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате-2025/2026 и обновил рекорд защитников клуба в КХЛ. Игрок обороны отличился в первом периоде матча с московским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты, «Авангард» выигрывает со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й период
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Шарипзянов (Лажуа, Маклауд) – 07:13 (5x5) 0:2 Маклауд (Потуральски, Окулов) – 19:19 (5x4) 0:3 Мартынов (Фьоре) – 23:41 (4x5) 1:3 Комтуа (Классон, Уил) – 30:46 (5x5)
Шарипзянов стал третьим защитником в истории КХЛ, забросившим 20 шайб за один регулярный чемпионат. Ранее такого достижения добивались Кевин Даллман (28 голов в сезоне-2008/2009) и Дерон Куинт (21 гол в сезоне-2010/2011).
Всего в КХЛ Шарипзянов сыграл 593 матчей, забросил 81 шайбу, сделал 206 результативных передач, набрал 309 минут штрафа. В текущем сезоне на счету капитана «Авангарда» 53 (20+33) очка в 48 матчах.
