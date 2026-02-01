Скидки
«Мы не очень понимаем, что происходит». Уил — о результатах московского «Динамо»

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил прокомментировал серию неудачных матчей клуба. Бело-голубые одержали лишь три победы за 13 последних игр.

«Сейчас мы переживаем что-то похожее на фильм «День сурка». Не знаю, многие ли русские смотрели этот фильм, но с нами происходит то же самое — одни и те же вещи повторяются снова и снова, и мы не очень понимаем, что происходит. Действуем чётко по тренерской установке, но стоит нам допустить одну крошечную ошибку — и шайба тут же оказывается в наших воротах. Уже 15 игр подряд происходит именно так. Это выводит нас из себя, это очень тяжело. Звучит банально, но в такой ситуации нельзя искать виноватых. Мы должны держаться вместе и поддерживать друг друга.

Очень трудно объяснить, что сейчас происходит с командой, но я могу сказать, что мы упорно работаем и изо всех сил стараемся пользоваться своими шансами. По какой-то причине у нас всё валится из рук. Надо просто продолжать работать, и тогда всё получится. В регулярном чемпионате осталось не так много игр, всё может измениться в одно мгновение», – цитирует Уила Metaratings.

На данный момент бело-голубые находятся на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 52 играх.

