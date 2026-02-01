Виктор Хедман вернётся в состав «Тампа-Бэй» в матче на открытом воздухе с «Бостоном»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз», который пройдёт на открытом воздухе в ночь с 1 на 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
35-летний швед не выходил на лёд в матчах с 10 декабря. Из-за травм он провёл только 18 матчей в этом сезоне, в которых отметился 12 результативными передачами. Всего защитник провёл 1319 игр в НХЛ, все — за «Тампу» и набрал 926 (194+732) очков. Виктор был выбран «Лайтнинг» в первом раунде на драфте НХЛ 2009 года под общим вторым номером.
«Тампа-Бэй» лидирует в Восточной конференции, набрав 72 очка в 52 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.