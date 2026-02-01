Скидки
Главная Хоккей Новости

Локомотив — Сочи, результат матча 1 февраля 2026, счет 3:0, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» всухую обыграл «Сочи» и одержал пятую победу подряд в КХЛ
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и «Сочи». Победу одержали хозяева площадки со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Николаев – 23:09 (4x5)     2:0 Каюмов (Сергеев, Алексеев) – 32:21 (5x4)     3:0 Шалунов (А. Радулов, Сурин) – 36:56 (5x5)    

Первый гол в матче на 24-й минуте забил нападающий «Локомотива» Илья Николаев, отличившийся при игре в меньшинстве. Ещё по шайбе во втором периоде забросили хоккеисты ярославского клуба — Артур Каюмов и Максим Шалунов. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев записал на свой счёт «сухой» матч.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд и увеличил отрыв до трёх очков от второго места Западной конференции КХЛ, которое занимает «Северсталь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

