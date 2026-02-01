«Локомотив» всухую обыграл «Сочи» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и «Сочи». Победу одержали хозяева площадки со счётом 3:0.

Первый гол в матче на 24-й минуте забил нападающий «Локомотива» Илья Николаев, отличившийся при игре в меньшинстве. Ещё по шайбе во втором периоде забросили хоккеисты ярославского клуба — Артур Каюмов и Максим Шалунов. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев записал на свой счёт «сухой» матч.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд и увеличил отрыв до трёх очков от второго места Западной конференции КХЛ, которое занимает «Северсталь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.